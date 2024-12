„Mannsbilder“: Innsbrucker Beratung wird erweitert

Eine Anlaufstelle für Burschen und Männer gibt es in Innsbruck mit dem Verein „Mannsbilder“. Egal ob Gewalt, eine Lebenskrise oder das Thema Partnerschaft: Mannsbilder bietet kostenfreie und vertrauliche Beratungen an. Dieses Angebot wird auch von den Betroffenen gut angenommen, denn allein in Tirol fanden im Jahr 2023 über 5100 Beratungen statt und die Zahl steigt stark. Um diese Menge an Beratungen überhaupt anbieten zu können, mussten neue Berater eingestellt werden. Diese konnten aber keinen Platz in der Innsbrucker Beratungsstelle finden, weshalb die neuen Mitarbeiter in ein in der Nähe gelegenes Ausweichquartier einziehen mussten. Jenes war aber überhaupt nicht an die Bedürfnisse des Vereins angepasst und dementsprechend nur ein Tropfen auf den heißen Stein.