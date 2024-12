Tirol: Ladendiebe wurden auf frischer Tat ertappt

Ihr Unwesen trieben Ladendiebe in Innsbruck und in Mayrhofen im Tiroler Zillertal am Mittwoch. In der Landeshauptstadt wollte eine 33-Jährige mehrere Pflegeprodukte und Bekleidung mitgehen lassen. Indes wurden in Mayrhofen zwei Parfum-Diebe auf frischer Tat ertappt.