„Ein Schnitzel und die Berge fehlen am meisten“

„Krone“: Marco, vier Siege in Serie, in bisher 25 Partien nur viermal ohne Punkt geblieben, aktuell bestes Team der Liga – wie erklärst du euren Erfolgslauf

Marco Rossi: In erster Linie passt das System für uns perfekt, jeder Spieler weiß genau, was wann zu tun ist. So können wir auch trotz einiger Verletzungen abliefern. Dazu sind wir ein verschworener Haufen, der Zusammenhalt ist groß – das sieht man dann auch auf dem Eis.