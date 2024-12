„Maulkorb“ für Gazibegovic nach Köln-Gerücht

Letztes Spiel für Sturm?

Sollten sich Köln und Gazibegovic tatsächlich auf einen Wechsel im Jänner einigen, wäre das Spiel am Samstag bei Tirol wohl der letzte Auftritt im Sturm-Trikot – am Mittwoch drauf in der Champions League gegen Lille fehlt der Abwehrspieler gelbgesperrt. Apropos Abwehrspieler: Gestern im Training gab es kurz Aufregung um Niklas Geyrhofer, der am Wochenende den gesperrten Emanuel Aiwu ersetzen könnte, als dieser angeschlagen am Boden lag. Trainer Jürgen Säumel gab aber prompt Entwarnung: „Für Samstag sollten alle fit sein.“ Neben Geyrhofer könnte auch Dimitri Lavalee den fehlenden Aiwu ersetzen.