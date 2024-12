Ermittler schalten Chat-Dienst von Kriminellen ab

Drei Monate lang hatten die Ermittler rund 2,3 Millionen Nachrichten abgefangen und mitgelesen. Die könnten nun für weitere Ermittlungen in ganz Europa genutzt werden. In den Chats ging es Europol zufolge um Verbrechen wie Drogenschmuggel, Geldwäsche und Waffenhandel. In Spanien wurden zwei Verdächtige festgenommen, darunter auch der mutmaßliche Eigentümer, ein 52 Jahre alter Mann aus Litauen. Auch in Frankreich habe es eine Festnahme gegeben.