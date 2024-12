Totschnig froh: „Können nun Wölfe kontrollieren“

Zunehmende Konflikte mit Nutztierrissen

Totschnig nennt konkrete Beispiele, um die Dringlichkeit der Regulierung zu unterstreichen: „Wir haben immer mehr Risse, wir haben immer mehr Wolfssichtungen. Erst kürzlich haben wir diesen Fall gehört, in Mödling, an den Toren Wiens. Schafsrisse in Mödling, also im urbanen Bereich. Wir haben gehört von dem Fall, wo eine junge Sportlerin in Oberösterreich im Mühlviertel plötzlich auf einen Wolf gestoßen ist, beim Joggen.“