Kriechmayr: „In welchen Sportarten kommt das vor?“

Nur insgesamt drei Mal stand Kriechmayr in der Vorsaison auf dem Podium. In Gröden und Kvitfjell triumphierte er im Super-G, in Norwegen war er in der Abfahrt zudem Zweiter. Mit dieser Ausbeute und den dahinter stehenden Leistungen war der mittlerweile 33-Jährige überhaupt nicht zufrieden. „Die letzte Saison war generell bescheiden“, sagte er. Gescheitert sei es an verschiedenen Dingen – zum einen an der Technik. „Mein System funktioniert nur, wenn ich auch gut am Ski stehe, das ist mir letztes Jahr nicht ganz so gelungen.“