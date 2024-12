Tennis-Welt trauert: Ex-Weltranglistenerster tot!

Im Doppel eine Macht

Vor allem im Doppel war der Australier eine Macht und gewann insgesamt elf Grand-Slam-Turniere. In Melbourne, Paris und New York triumphierte er je dreimal, in London zweimal. Diese Erfolge brachten ihm auch den ersten Platz in der Doppel-Weltrangliste ein. Den Davis Cup gewann er mit seinem Team in den Jahren 1959, 1960, 1961 und 1962. 1984 wurde er in die Tennis Hall of Fame gewählt, 2008 erhielt er für seine herausragenden Erfolge den renommierten Phillippe Chartier Award.