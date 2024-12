Rosenkranz soll Ersuchen zurückgehalten haben

Die Geschäftsordnung des Nationalrats sieht tatsächlich vor, dass solche Ansuchen „sofort nach dem Einlangen“ dem Immunitätsausschuss zugewiesen werden müssen. Ein Sprecher des Nationalratspräsidenten sagte, dass das auch passiert sei. Die Parlamentsdirektion gab an, dass das Schreiben erst am vergangenen Freitag in der Kanzlei des Nationalrats eingegangen sei.