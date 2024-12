„Mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung“

Was sind die größten Baustellen?

Eine Baustelle ist sicher der Bildungsbereich. Es gibt immer noch 24 Sonderschulen in der Steiermark, die man nicht von heute auf morgen auflösen kann. Aber wir wissen auch, dass die Inklusion in normalen Klassen für alle Seiten förderlich ist – wenn sie pädagogisch gut begleitet wird. Ähnlich ist es auch am ersten Arbeitsmarkt, wo Menschen mit Behinderungen es immer noch schwer haben. Und auch, wenn sie in betreuten Werkstätten arbeiten, bekommen sie oft keinen Lohn, bei dem sie auch sozial- und pensionsversichert werden, sondern nur ein Taschengeld.