Georgiens Präsidentin will nicht abtreten

Am Samstagabend versammelten sich erneut Tausende Demonstranten in Tiflis. Vor dem Parlament schwenkten sie Fahnen Georgiens und der EU. „Meine Zukunft hängt davon ab, was Georgien genau jetzt tut“, sagte die 22-jährige Anna Kaulaschwili der Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei zog zahlreiche Kräfte zusammen.