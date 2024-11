Australian Open: Nemecz greift nach Topresultat

Golfprofi Lukas Nemecz greift bei den Australian Open in Melbourne nach einem Topresultat. Der Steirer büßte am Samstag in der dritten Runde bei verregneten Verhältnissen durch eine 70 (2 unter Par) zwar fünf Plätze ein. Der 35-Jährige geht aber mit gesamt 204 Schlägen (11 unter Par) als geteilter Achter in den Schlusstag im Kingston Heath Golf Club.