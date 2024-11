Koalitions-Skepsis | Chemie stimmt nicht

Chemie stimmt nicht. Es hört auch kaum jemand Positives aus den Verhandlungen. Im Gegenteil. Immer wieder wird aus der türkis-rot-grünen Koalitionsvorbereitung berichtet, dass die Chemie so gar nicht stimmt, dass man in so vielen Punkten weit auseinanderliege. Gestern wurde nun auch ein Disput zwischen der Wiener SPÖ und den Neos – pikanterweise ja in der Bundeshauptstadt in einer Koalition verbunden – publik. Denn die Neos-Verhandler in Medienfragen fordern offenbar eine massive Reduktion der Presseförderungen. Dazu meldete sich der mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zu Wort, er fürchtet, dass so die Medienvielfalt deutlich eingeschränkt würde und in Zukunft weitere Milliarden in Richtung internationale Internetgiganten aus Österreich abfließen würden. Da liegt man offenbar sehr weit auseinander. Aber nicht nur in diesem Punkt.