Weltcup-Auftakt in Ruka: Stadlober starke Achte!

„Gibt mir Selbstvertrauen“

In den vergangenen Jahren habe sie immer einige Rennen zur Formfindung benötigt und war gerade in Ruka schon länger nicht in den Top Ten. „Es stimmt mich positiv und gibt mir Selbstvertrauen für die nächsten Rennen“, sagte die Salzburgerin, die nun am Sonntag im 20 km Massenstart im Skating-Stil startet. „Ich habe sehr viel an der Skatingtechnik gearbeitet und möchte in die Top Ten laufen“, lautete Stadlobers Devise.