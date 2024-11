Winterwanderung in Reith durch das Hölltal

Gemütlich durch den meist lichten Wald

Vom Parkplatz bzw. Bahnhof geht es ein paar Meter entlang der Bahnstrecke Richtung Seefeld, vor der Unterführung nehmen wir jedoch rechts den mit „Kaiserstand“ bezeichneten Fahrweg. Der leitet zunächst parallel zur Karwendelbahn dahin, bei einer Routengabelung zweigt man dann rechts ab (stets „Kaiserstand“). Jetzt führt ein Fahrweg quasi in der Gegenrichtung gemütlich im Wald empor. In rund 1240 Meter Höhe heißt es rechter Hand den Hans-Rainer-Steig hinunter zur Frau-Häusl-Kapelle nicht übersehen. Falls es die Verhältnisse erlauben, wandern wir rund 40 Höhenmeter hinunter und an einem pittoresken Wasserfall vorbei zu der Kapelle.