„Was für ein Mist“: Eddie Jordan zerlegt Ferrari

„Das Team ist bisweilen einfach Chaos. Ich halte Teamchef Fred Vasseur für einen fähigen Mann, aber sorry, wenn ein Fahrer am Funk sagt, ‘ich brauche neue Reifen’, keine Antwort, er sagt es nochmals, dann nochmals, und auf einmal kommt der Befehl zum Reifenwechsel, und Carlos biegt ab, aber auf einmal die Order ‘bleib draußen, wir sind nicht bereit’ – ich meine, Entschuldigung, aber was für ein Mist bitteschön soll das sein?“, ließ der 76-jährige Ire kein Haar am Team aus Maranello.