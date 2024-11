Leclerc rastet aus: „Was zur Hölle wollen wir?“

Alle Versuche des Teams, den Fahrer zu bändigen, stacheln ihn weiter an. „Ich weiß, ich muss meinen Mund halten. Aber an einem Punkt ist es immer das Gleiche. Also oh mein f... Gott. Was zur Hölle wollen wir?“, bricht es aus Leclerc heraus. Erst dann bemerkt er, dass sein Finger immer noch auf der Funktaste verharrt. „Scheiße, scheiße, scheiße, und der Funk ist an. Tut mir leid, das geht auf meine Kappe“, wird der 27-Jährige plötzlich doch kleinlaut.