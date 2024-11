Internationale Bande gefasst: 297 Mio. € Schaden

Diesmal gründeten die Verdächtigen, die vornehmlich aus den baltischen Staaten stammen, 15 Unternehmen in EU-Mitgliedsstaaten wie Österreich. Sie verkauften laut Europol beliebte elektronische Geräte im Wert von über 1,48 Milliarden Euro über Online-Marktplätze an Endkunden in der EU. Obwohl die Endkunden Mehrwertsteuer auf ihre Einkäufe zahlten, kamen die verkaufenden Unternehmen ihren Steuerpflichten nicht nach.