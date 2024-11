In Imster Akademie „krippelt“ es endlich wieder

Nach dem Vorbild der Heiligen Drei Könige nehmen Krippenfans teilweise weite Wege in Kauf, um in Imst in die Welt der Krippen einzutauchen. Die „Krippenakademie Imst-Tarrenz“ mit ihren außergewöhnlichen, sakralen Kunstwerken zieht von überall her Krippenliebhaber an.