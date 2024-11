Pizza-Kette macht sich über Kylian Mbappe lustig

Mbappes Bilanz in der spanischen Hauptstadt entspricht bislang nicht dem, was sich Real von dem Hammer-Transfer erwartet hatten. In 18 Partien gelangen dem französischen Teamstürmer neun Tore – allerdings drei davon vom Elfmeterpunkt aus. Bei einem Marktwert von 180 Millionen Euro hatte sich der spanische Meister wohl mehr erhofft ...