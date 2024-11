„Er macht nichts, bewegt sich kaum, ein Tiefpunkt“

Der millionenschwere (und -teure) Superstar aus Frankreich muss aktuell als Symbol für Reals Super-Negativlauf herhalten. Sechs Punkte aus fünf Spielen, Platz 24 in der Tabelle, der „Abstieg“ droht, der 25. ist nämlich schon draußen, also nicht in den K.-o.-Bewerben. Und daran soll allein Mbappe schuld sein? Zu dem Schluss könnte der geneigte Leser jedenfalls gelangen, wenn er sich am Tag nach dem 0:2 bei Liverpool diverse Schlagzeilen und sonstige mediale Erläuterungen zu Gemüte führt.