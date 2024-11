Real Madrid droht ein historischer Super-GAU!

Seit 28 Jahren immer im Achtelfinale

Seit der Saison 1997/98 war Real immer in der Champions League dabei und qualifizierte sich stets für die K.o.-Phase. 15 Mal gewann Real den Henkelpott. Müssen die Madrilenen ausgerechnet in diesem Jahr bei der 29. CL-Teilnahme in Folge, in der K.o.-Phase zuschauen?