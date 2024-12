Gesundheitsrisiko Küche: Wie schädlich kochen Sie?

Ob heißer Tee oder Kakao, pikantes Süppchen oder deftiger Eintopf: Wenn die Tage kalt und grau werden, sehnen wir uns umso mehr nach einer warmen und nicht selten auch Trost spendenden Mahlzeit. Außer acht gelassen wird dabei jedoch zumeist, dass Kochen eine der Hauptursachen für Luftverschmutzungen in Innenräumen ist – was gerade jetzt, wenn wir uns vermehrt in geschlossenen Innenräumen aufhalten, ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko darstellen kann.