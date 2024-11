Bringt das Christkind auch in Heimen Geschenke?

Schriftliche Anfrage an Soziallandesrätin

Laut „Tiroler Krone“-Informationen kommt es nicht immer vor, dass betreute Kinder und Jugendliche Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke erhalten bzw. gibt es Fälle, in denen Betreuer zusammenlegen, um Geschenke zu kaufen. LA Birgit Obermüller (Neos) will hier Klarheit haben, sie hat eine schriftliche Anfrage an LR Eva Pawlata (SPÖ) gestellt. „Ich möchte wissen, ob Betreuern in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ein Budget zur Verfügung steht, um Kindern und Jugendlichen derartige Geschenke oder Ähnliches kaufen zu können“, erklärt die Landtagsabgeordnete.