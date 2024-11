Brenner Basistunnel: Unterland als Großbaustelle

„Massive Beeinträchtigung der Schutzgüter“

Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase erfolgen Einleitungen in Gewässer (Inn, Gießenbach, Nasenbach). Das Naturschutzgebiet Kufsteiner- und Langkampfener Innauen werde nur unterirdisch durch eine Bohrung berührt. „Die ÖBB stehen vor sehr großen Herausforderungen“, fasst Landesumweltanwalt-Stv. Walter Tschon zusammen.