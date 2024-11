Bahnausbau im Unterland: Bauern fürchten um Äcker

Baustelle so groß wie 42 Fußballfelder

Wie groß der Flächenverbrauch ist, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel: Ein Fußballfeld in einem Stadion der UEFA misst 105 mal 68 Meter, das sind 0,714 Hektar. Die ÖBB beanspruchen demnach eine Fläche so groß wie 42 Fußballfelder. Am Mittwoch stellten die Projektverantwortlichen der ÖBB im Zuge einer Versammlung den Grundeigentümern diese Pläne vor.