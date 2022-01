Rund 600 Millionen Euro für Bahnausbau in Tirol

Mit einem umfangreichen Bauprogramm wollen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Tirol ihr Angebot weiter ausbauen. Investitionen von 599 Millionen Euro sollen Projekte in der Barrierefreiheit, Erhaltung und Fotovoltaik ermöglichen. Ein Großteil der Summe fließt in den Bau des Brenner Basistunnels.