HIV-Diskriminierung im Gesundheitsbereich

Angst, sich anzustecken

„Auch wenn es sich um ausgebildetes Personal handelt, herrscht oft noch Unwissen zu Aids und HIV“, erläuterte Gynäkologin Dr. Mirijam Hall, Vorsitzende der „Aids Hilfe Wien“ auf einer Pressekonferenz. „Denn hier herrscht ebenso wie in vielen Teilen der restlichen Bevölkerung oft noch immer Angst, sich anzustecken – sogar, wenn in Österreich 98 Prozent der Betroffenen eine retrovirale Therapie erhalten, welche die Viruslast so unterdrückt, dass eine Weitergabe an andere verhindert wird.“