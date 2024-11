Plan B benötigt Rapid für mehr Durchschlagskraft

Wobei auf dem Tivoli auch die offensiven Alternativen von der Bank mit Wurmbrand, Jansson und Mmaee fehlten. Aber Ausreden wären fehl am Platz. Sturm hat in den ersten 14 Runden doppelt so viele Tore (36) wie Rapid (18) erzielt – das spricht Bände. Umso mehr war für Trainer Klauß das 0:0 bei der WSG Tirol lehrreich. Im Winter wird man es ausführlich analysieren, einen Plan B und C für mehr Durchschlagskraft gegen mauernde Gegner ausarbeiten. Jetzt fehlt die Zeit, gilt die volle Konzentration dem irischen Vizemeister Shamrock Rovers.