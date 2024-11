Gewaltschutzzentrum läuft „erschreckend gut“

Das etablierte Codewort „Dr. Viola“ habe auch in die Klinik Innsbruck Einzug gehalten. „Dieses wird, anders als ursprünglich intendiert, nicht vorwiegend in akuten Notsituationen in Anspruch genommen, sondern um niederschwellig auf Gewalterfahrungen hinzuweisen“, sagen Kapelari und Beck. Nach einer entsprechenden Äußerung wisse das Personal ganz genau, was zu tun sei. „Rund einmal im Monat wird an der Klinik nach ,Dr. Viola’ gefragt“.