Eine neue Ambulanz für mehr Schutz vor Gewalt

Umfassende Betreuung und Beweissicherung

Was tun in so einer Situation? Mit dieser Frage beschäftigt man sich am größten Krankenhaus Tirols seit Jahren intensiv. Mitarbeiter wurden geschult, Opferschutzgruppen eingerichtet, eigene Anlaufstellen geschaffen. Jetzt kommt mit einer neu aufgestellten Gewaltschutzambulanz samt Kompetenzzentrum eine wichtige Einrichtung mit eigenen Räumlichkeiten dazu. Dort erhalten Opfer neben medizinischer Hilfe psychosoziale Betreuung und eine fundierte Beweissicherung für den Fall einer Anzeige.