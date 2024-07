Häusliche Gewalt: „Lieber zu oft Polizei rufen“

In die Sicherheitsakademie ins Bildungszentrum Absam lud am Montag die Polizei Medienvertreter zum elften Journalistentag ein. Im Fokus stand das Thema Gewalt in der Privatsphäre (GIP). Wie Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes vorrechnete, „zählten wir im Vorjahr 7737 Gewaltdelikte, wovon 1492 (19%) in der Privatsphäre stattfanden“.