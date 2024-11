Handy in der Schule: Ministerium empfiehlt Regeln

In den Volksschulen kann man aus Langhammers Sicht generell die Finger von Smartphones lassen. In der Sekundarstufe 1 (v.a. Mittelschule, AHS-Unterstufe) sollte das Verbot dann gelockert werden, indem Handys etwa von den Lehrpersonen in den Unterricht eingebaut werden. Die Jugendlichen „brauchen aber sehr wohl klare Regeln, die man sich je nach Schulstandort ausmachen muss“, betonte Langhammer. So könne etwa ausgemacht werden, dass die Handys untertags ausgeschaltet in der Schultasche bleiben.