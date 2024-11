„Krone“-Leser können fünf Familientickets gewinnen

Der Nikolaus hat jetzt wieder viel zu tun, doch er nimmt sich die Zeit und stattet wie jedes Jahr den Rosentaler Dampfzügen einen Besuch ab. Am 23., 24., 29. und 30. November sowie am 1. Dezember fahren die Nikolozüge der Nostalgiebahnen Kärnten jeweils um 12.45, 15, und 17.15 Uhr (am 29. 11. verkehrt der Zug um 12.45 nicht). Die Dampflok fährt ungefähr zwei Stunden, gestartet wird am Bahnhof Ferlach. Für die Kleinen wartet auch noch eine