Kennen Sie diese zwei Barca-Brasilos noch?

2:1-Sieg in Brasilien

Ein bisserl grauer sind sie geworden, ganz leugnen lässt sich nicht, dass ihre Karrieren schon ein paar Wochen zu Ende sind. Aber rein körperlich scheinen sie immer noch in Topform zu sein, die Herren Romario und Rivaldo. In der Nacht auf Montag standen sie wieder gemeinsam auf dem Platz. Für die Barca-Legenden zangelten sie in Curitiba in Brasilien gegen die „Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends“. Einen 2:1-Sieg gab‘s, Rivaldo glänzte auch als Torschütze, das zweite Tor erzielte Javier Saviola.