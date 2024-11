Mit Fake-Ausweis fremdes Geld von Bank behoben

Am Donnerstagmorgen startete der Betrüger seine Tour. Zuerst verschaffte er sich in einer Bankfiliale Einsicht in das Konto seines späteren Opfers, indem er einen gefälschten Lichtbildausweis sowie eine nachgemachte Unterschrift vorzeigte: „Der Vorfall begann in der ersten Bankfiliale, wo der Täter durch das Vorzeigen des gefälschten Ausweises und das Nachahmen der hinterlegten Unterschrift Einsicht in den Kontostand des betroffenen Kontos erhielt“, heißt es seitens der Polizei.