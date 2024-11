Rangnick und Spieler sauer: Jetzt spricht ÖFB-Boss

Den ans Präsidium adressierten Brief von Rangnick und den Teamspielern, in dem ein Neuhold-Verbleib gefordert wurde, wollte Mitterdorfer nicht wie so mancher Präsidiumskollege als Kompetenzüberschreitung bewerten. „Ich sehe das unaufgeregt. Mir geht es nicht darum, Kompetenzüberschreitung oder nicht, sondern darum, dass man in Ruhe zukunftsorientiert arbeiten kann.“