Pangl tritt als Fußball-Boss des Burgenlands ab!

Kein Zusammenhang mit Aus von Mitterdorfer an ÖFB-Spitze

Wie der BFV mitteilte, werde man sich nun zeitnahe zusammensetzen, um die Nachfolge von Pangl – dessen Rückzug nach „Krone“-Informationen in keinem wie auch immer gearteten Zusammenhang mit dem Aus von Mitterdorfer an der ÖFB-Spitze steht – zu klären …