Einreise-Albtraum bei Tsunoda vor GP in Las Vegas

Formel-1-Stars erkennt man auf der ganzen Welt – so ganz stimmt diese These offenbar nicht, oder es gab andere Gründe, warum Tsunodas Geduld bei der Einreise in die USA auf eine harte Probe gestellt wurde. Er sei am Flughafen herausgezogen worden, berichtete Tsunoda im Rahmen des Grand Prix in Las Vegas, der sich anschließend mühsamen Diskussionen stellen musste. „Sie haben mir nicht erlaubt, jemanden mit reinzunehmen oder jemanden anzurufen“, erklärte er. „Ich wollte auch das Team anrufen oder vielleicht die Formel 1, damit sie mir helfen. Aber in dem Raum kannst du gar nichts machen“, sagte Tsunoda, der nicht wusste, wo das Problem lag. „Ich habe die Visa und alles gemacht und beim letzten Mal ging auch alles glatt. Es war ein bisschen seltsam, dass ich angehalten wurde.“