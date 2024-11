Nach Trumps Sieg: Stars flüchten nach England

Stern und Medal of Freedom

DeGeneres hat einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood und bekam 2016 die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten, verliehen. Nach dem Ende ihrer Talkshow-Karriere orientiert sich DeGeneres nun neu. „Ich denke, dass sie so eine brillante Schauspielerin und Stand-up-Komikerin ist, dass sie diese Show nicht für ihre Kreativität braucht“, sagte ihre Ehefrau de Rossi der „New York Times“. „Es gibt andere Dinge, die sie angehen könnte.“