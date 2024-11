Neue Liebe für Liverpool-Mann Alexander-Arnold?

Die englischen Medien überschlagen sich derzeit, wer denn die „Neue“ an der Seite von Alexander-Arnolds ist. Laut „SunSport“ sind der Linksverteidiger und Estelle Behnke frisch verliebt. In Sachen Follower ist Behnke mit rund 30.000 Followern auf Instagram zwar noch ein ganzes Stück von ihrem Herzbuben (11,7 Millionen) entfernt, dafür liegen ihr die Fans ebenfalls zu Füßen, wenn sie Schnappschüsse aus dem Urlaub postet. Die gute Frau scheint viel unterwegs zu sein. Ob in Italien auf einer Yacht, auf den Malediven oder in Mexiko – sie posiert gerne und genießt das Leben, so viel steht fest.