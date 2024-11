Feller: „Eine Watschn reicht für den Kampfmodus“

Über den Wolken, sang einst Reinhard May, soll die Freiheit grenzenlos sein. Da galoppieren die Gedanken. Kennt auch Manuel Feller. So kam beim Heimflug von Levi die Ski-Welt des Tirolers im Kopf in Bewegung. Der Start in die Saison? Hätte besser sein können, fraglos. Zwei Rennen, zweimal out. Obwohl in Sölden war Feller nachweislich schnell. Und in Levi auch, ein Fehler zwang ihn zum Hasardieren und zum Einfädler.