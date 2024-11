Freiwillige erfüllen Senioren Weihnachtswünsche

Schülerinnen schlüpfen in Rolle der Weihnachtspost

Heuer steht der Baum ab dem 27. November im Foyer der Sparkasse. Ab dann können die Wunschzettel abgenommen werden. Die Zettel werden übrigens von Schülerinnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen auf dem Baum gesammelt und angebracht. So soll es auch heuer wieder gelingen, dass die Geschenke bis zum 24. Dezember an ihre jeweiligen Adressaten zugestellt werden.