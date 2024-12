Junioren-Weltmeisterin schöpft neue Hoffnung

Vor etwas mehr als fünf Jahren schaffte Karateka Marina Vukovic die Sensation, wurde in Chile Junioren-Weltmeisterin. Die Hoffnungen in sie waren groß, es in die Fußstapfen von Weltmeisterin Alisa Buchinger zu schaffen. In den letzten Jahren hatte Vukovic allerdings mit mehreren Problemen zu kämpfen. Im Oktober 2022 verletzte sie sich am Rücken, brauchte lange, um wieder an ihre Bestform zu kommen. In dieser ist sie wieder. „Bei mir ist es derzeit ruhiger und der Fokus liegt auf Training, Training und Training“, betont die Saalfeldenerin, die seit ein paar Monaten auch im Olympiazentrum in Rif stationiert ist.