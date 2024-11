„Es gibt Spielraum bei den Beamtengehältern“

In letzten zehn Jahren Lohnabschlüsse über Inflation

Die Diskussion über eine Nulllohnrunde sei auch deswegen berechtigt, „weil die Einkommen der Beamten in den letzten zehn Jahren außer 2021 immer über der maßgeblichen Inflationsrate angehoben wurden“, so Kucsera. „Und zusätzlich muss man auch dazu sagen, dass sich die Beamten in diesen wirtschaftlich schwierigeren Zeiten auch keine Sorgen um Arbeitsplatz machen müssen. Während zum Beispiel der Industriebereich sehr stark betroffen ist, wie zum Beispiel KTM aktuell.“