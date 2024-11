Mikl-Leitner und Doskozil machen Verhandlern Druck

Landeschefs nehmen Verhandler in die Pflicht

Gegenüber der „Krone“ melden sich dafür zwei Landesfürsten zu Wort. Denn damit die Menschen in der Ostregion nicht bald doppelt draufzahlen, fordern Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Burgenlands Landesfürst Hans Peter Doskozil eine fairere Verteilung der Stromnetzentgelte von der nächsten Bundesregierung. Die angehende Zuckerl-Koalition sei in der Pflicht.