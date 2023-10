Pernkopf verfasst ernste Eilpost für bessere Netze

Fairere Kostenverteilung beim Netzausbau gefordert

In dem Brief, der auch der „Krone“ vorliegt, fordert der Öko-Landesvize zudem eine gerechtere bundesweite Kostenverteilung des Netzausbaus. „Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, sind die Bundesländer enorm gefordert. Dies trifft Niederösterreich in besonderem Ausmaß. Rund 40 Prozent des österreichweiten Wind- und PV-Stroms kommen aus Niederösterreich. Und auch weiterhin werden wir als Flächenbundesland die größten Anteile zubauen müssen“, zeigt der ÖVP-Politiker auf.