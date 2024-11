Domaine Pöttelsdorf wird zu Schandl’s Weingut

„Tradition fortführen“

„Wir werden die jahrzehntelange Tradition grandioser Blaufränkisch-Weine in Pöttelsdorf fortführen und mit unverkennbaren Rosés am Weinmarkt erfolgreich sein“, so Thomas Schandl. Zuletzt wurde die Kellerei beim Meiningers International Rosé Award sogar als „bester Rosé Erzeuger Österreich 2024“ ausgezeichnet.