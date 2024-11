Schwarz: „Seit heute wieder im Stangentraining!“

„Natürlich war der Sommer sehr, sehr schwierig für mich!“

Grundsätzlich gab sich Schwarz in der Talk-Runde sehr zufrieden, was den Zeitplan seiner Rehabilitation anbelangt. „Natürlich war der Sommer sehr, sehr schwierig für mich“, so der Kombi-Weltmeister von 2021 in Cortina d’Ampezzo.