Biden kam verspätet zu Fototermin bei APEC-Gipfel

Treffen mit Xi

Für Biden war es eines der letzten globalen Gipfeltreffen vor seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt im Jänner. Am Rande traf er in einem Hotel in Lima zum ersten Mal seit einem Jahr mit Xi zusammen (siehe Video oben). „Wie wir miteinander auskommen, hat Auswirkungen auf den Rest der Welt“, sagte der US-Präsident. Er sei stolz auf die Fortschritte, die er und Xi gemacht hätten. So würde das Militär jetzt beispielsweise auf allen Ebenen miteinander kommunizieren, bei Künstlicher Intelligenz (KI) und dem Kampf gegen Drogen arbeite man zusammen.